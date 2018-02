Actualidade

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas num tiroteio que ocorreu hoje numa escola da Florida, nos Estados Unidos, segundo informação dos meios de comunicação no local, que não revelam a gravidade dos ferimentos.

As autoridades ainda não confirmaram o número oficial de feridos, nem a sua gravidade, existindo informações de que podem existir mais de 20 nesta ocorrência.

Um porta-voz da polícia do condado de Broward afirmou que uma equipa das operações especiais está na escola, que foi encerrada, com os estudantes e restante comunidade educativa a abandonarem as instalações.