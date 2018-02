Actualidade

O Benfica perdeu hoje por 3-1 em Ravena, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup de voleibol, uma diferença difícil de recuperar na segunda mão em Lisboa, dia 28.

Com efeito, os lusos estão 'obrigados' a ganhar em casa por 3-0, ou 3-1 com 'golden set', para afastar o Bunge Ravenna, que hoje foi claramenente a equipa mais forte no Palazzo Mauro de André.

Excelente arranque de eliminatória teve a formação de José Jardim, que venceu o primeiro 'set' por 25-22, com Marc Honoré em grande plano (quatro pontos em quatro remates).