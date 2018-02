Actualidade

O PNUD vai comprar, em nome de Timor-Leste, a tinta indelével que será usada nas eleições antecipadas para marcar os dedos dos eleitores e evitar tentativas de votações múltiplas, segundo um acordo assinado hoje.

As 4.000 garrafas, que terão um custo de cerca de 110 mil dólares - a que se soma entre 10 e 20 mil para o seu transporte para Díli -, vão ser compradas com fundos do Governo timorense mas recorrendo ao sistema de aprovisionamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Isso, como explicaram hoje o ministro da Administração Estatal timorense, Valentim Ximenes e o responsável máximo do PNUD em Timor-Leste, Cláudio Providas, garante melhor qualidade, preço e celeridade na compra e entrega da tinta.