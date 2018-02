Actualidade

Forças militares francesas lançaram na quarta-feira um ataque contra uma base jihadista no norte do Mali, que terminou com a morte de pelo menos dez supostos terroristas, revelou hoje a agência France Press.

Durante o ataque, na região de Kidal, no extremo nordeste do Mali, junto à fronteira com a Argélia, foi destruído um arsenal e vários veículos supostamente pertencentes ao Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GAIM), organização jihadista fiel à Al Qaeda, que opera no Sahel.

O ataque, realizado no âmbito da operação militar francesa Barkhane, visava o líder do grupo jihadista Ansar Dine, Malian Iyad Ag Ghaly. Um colaborador próximo do líder jihadista, ex-coronel do exército maliano, desertor, foi morto durante a incursão, revelaram as Forças Armadas Malianas (FAMa).