Actualidade

Um dos principais escritores moçambicanos, Ungulani Ba Ka Khosa, lança hoje um novo livro sobre a vida do imperador Gungunhana à qual junta a história ficcionada das mulheres que o acompanharam no exílio, em Portugal.

O imperador de Gaza, região que hoje faz parte do sul de Moçambique, ficou célebre pela resistência aos portugueses no final do século XIX.

Gungunhana reinou de 1884 até 28 de dezembro de 1895, dia em que foi feito prisioneiro por Mouzinho de Albuquerque, transportado para Lisboa e posteriormente enviado para os Açores, onde acabaria por morrer.