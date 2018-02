Actualidade

Um documentário sobre o papa Francisco, escrito e realizado por Wim Wenders, será lançado em maio, nos Estados Unidos, revelou hoje a produtora Focus Feature, sublinhando que o filme resulta de uma parceria com o Vaticano.

O filme é uma coprodução assumida com o Vaticano, o que proporcionou ao autor de "As asas do Desejo" um acesso privilegiado ao chefe da igreja católica. É a segunda vez que o Vaticano colabora com cineastas externos, mas é a primeira que concede o acesso direto a um papa.

Intitulado "Pope Francis - A Man of His World" ("Papa Francisco - Um Homem do Seu Mundo", em português) o documentário mostra o papa Francisco a responder a questões de índole variada, discorrendo sobre assuntos de atualidade, nomeadamente sobre imigração, consumismo, ambiente e justiça social.