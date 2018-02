Actualidade

O filme de animação "Isle of dogs", de Wes Anderson, abre hoje o Festival de Cinema de Berlim, num ano em que seis filmes portugueses fazem parte do programa, três dos quais na competição oficial.

Esta será a 68.ª edição do festival de cinema, com mais de 300 filmes selecionados. Na competição de curtas-metragens estão "Madness", de João Viana, "Onde o verão vai (episódios da juventude)", de David Pinheiro Vicente, e "Russa", de João Salaviza e Ricardo Alves Jr..

João Viana tem uma dupla presença no festival, já que a longa-metragem "Our madness" será exibido no programa "Fórum", juntamente com "A Árvore", de André Gil Mata, e "Mariphasa", de Sandro Aguilar.