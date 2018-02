Actualidade

Obras dos artistas Júlio Pomar, Rita Ferreira e Sara Bichão vão estar reunidas, a partir de hoje, na exposição "Chama", no Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa, que é inaugurada às 18:00.

A exposição, com curadoria de Sara Antónia Matos, dá seguimento ao programa de exposições do Atelier-Museu, que procura cruzar a obra de Júlio Pomar com outros artistas, para estabelecer novas relações entre a criação do pintor e a contemporaneidade.

Nessa linha, esta exposição é pensada, desde a sua génese, como uma intervenção específica no espaço do Atelier-Museu, onde Júlio Pomar e as duas jovens artistas - Rita Ferreira e Sara Bichão - revelam os seus trabalhos.