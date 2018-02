Actualidade

O número de vítimas civis registado em 2017 no Afeganistão foi de 10.453 (3.438 mortos e 7.015 feridos), menos 9% que em 2016, sendo a primeira descida desde 2012, anunciou hoje a ONU em Cabul.

De acordo com os dados da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA), apresentados em Cabul, no conflito afegão em 2017 registou-se uma descida relativamente a 2016, altura em que tinham sido registadas 11.434 vítimas civis (3.510 mortos e 7.929 feridos).

Os dados apontam para uma diminuição de 2% de vítimas mortais e de 11% nos feridos comparado com 2016, uma descida que se deve à redução do número de campanhas no terreno e dos ataques com morteiros nas zonas mais populacionais.