Actualidade

O primeiro-ministro do Nepal, Sher Bahadur Deuba, renunciou hoje ao cargo, depois de o seu partido ter perdido as eleições parlamentares, preparando o caminho para um novo governo.

A presidente do partido anunciou entretanto que Khadga Prasad Oli, o líder do Partido Comunista do Nepal (Leninista Marxista Unificado), será o próximo primeiro-ministro.

O governante fez o anúncio um dia depois de apurados os resultados finais das eleições de novembro e dezembro.