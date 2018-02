Actualidade

A multinacional suíça Nestlé obteve um lucro líquido de 7.200 milhões de francos suíços (6.234 milhões de euros) no exercício social de 2017, o que representa uma queda de 15,8% em relação ao ano anterior.

De acordo com os dados da empresa, esta queda deve-se principalmente a uma desvalorização extraordinária do valor da divisão da Nestlé Skincare, que reflete as atuais perspetivas de negócios.

O lucro operacional bruto (Ebitda) foi de 9.493 milhões de francos (8.220 milhões de euros) em relação aos 12.526 milhões de francos (10.846 milhões de euros) em 2016.