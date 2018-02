PSD/Congresso

O presidente eleito do PSD leva ao Congresso uma moção que defende o reposicionamento do partido no centro político e na qual aponta a vitória nas europeias como "o primeiro sinal" para as legislativas do próximo ano.

A moção "Do PSD para o país" foi apresentada em dezembro, quando Rui Rio era ainda candidato à liderança, que disputou e venceu a Pedro Santana Lopes com 54,1% dos votos, em 13 de janeiro.

Sobre o partido, a moção defende que "o PSD precisa de se reencontrar consigo próprio para se reposicionar no lugar que é seu: num centro político alargado que vai do centro-direita ao centro-esquerda, de orientação reformista, e com inspiração na social-democracia e no pragmatismo social".