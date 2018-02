Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia a negociar em alta de 1,65%, numa Europa igualmente positiva, com as ações do BCP a dispararem perto de 7%, um dia após o banco ter apresentado resultados.

Pelas 08:50 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a ganhar 1,65% para 5.509,24 pontos, mantendo a tendência da abertura, com 15 ações positivas e três inalteradas.

As ações do BCP seguiam a disparar 6,76% para 0,3254 euros, depois do banco ter anunciado lucros de 186,4 milhões de euros em 2017, cerca de oito vezes os 23,9 milhões de euros conseguidos em 2016.