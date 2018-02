Actualidade

O ministro português da Defesa mostrou-se hoje "muito satisfeito" pelo reconhecimento do crescimento económico de Portugal por parte do secretário-geral da NATO e recordou que a meta dos 2% de investimento é para ser cumprida até 2024.

"As declarações do secretário-geral da NATO, que eu não tinha ouvido, primeiro correspondem a uma pergunta muito concreta sobre o tópico do crescimento económico. Segundo, é uma resposta que me deixa muito satisfeito, porque o secretário-geral reconheceu aquele que tem sido um crescimento económico muito superior ao expectável por parte do estado português", disse Azeredo Lopes aos jornalistas, à margem da reunião de ministros da Defesa da Aliança Atlântica, que decorre até hoje, em Bruxelas.

O ministro da Defesa reagia às declarações de Jens Stoltenberg, que defendeu, na terça-feira, que Portugal deve aproveitar o crescimento económico para gastar mais em Defesa, de modo a cumprir o compromisso estabelecido em 2014, quando, na cimeira da Aliança Atlântica, realizada no País de Gales, os aliados se comprometeram a, no espaço de 10 anos, destinar 2% do Produto Interno Bruto a despesas militares. Atualmente, Portugal canaliza 1,32% do PIB para este setor.