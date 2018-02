Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal de Santarém confirmou a acusação do Ministério Público contra cinco arguidos, incluindo o anterior presidente da Câmara de Benavente, António Ganhão, de corrupção e prevaricação de titular de cargo político, seguindo o processo para julgamento.

Na decisão instrutória, a que a Lusa teve acesso, os cinco arguidos são pronunciados para julgamento em tribunal coletivo, confirmando a juíza Magda Teixeira a acusação por crimes alegadamente cometidos no âmbito de processos de licenciamento de empreendimentos.

Além de António José Ganhão, militante do PCP e presidente do município entre 1979 e outubro de 2013, estão ainda acusados Miguel Cardia, vereador no executivo entre 2005 e outubro de 2013, Daniel Ferreira, presidente da junta de freguesia de Santo Estêvão de 2005 a 2009, eleito pelo PS, Vasco Feijão, engenheiro civil na Divisão Municipal de Obras Particulares, Planeamento Urbanístico e Desenvolvimento, e Tiago Gallego, empresário do ramo imobiliário.