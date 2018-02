França/Acidente

O condutor e o proprietário da carrinha envolvida no acidente de viação em que morreram 12 portugueses, a 24 de março de 2016, vão ser julgados a 13 de junho, de acordo com o advogado do motorista português.

"A data da audiência foi fixada na semana passada. Vai ser a 13 de junho de 2018 em Moulins", afirmou à Lusa Antoine Jauvat, advogado do jovem condutor que tinha 19 anos na altura do acidente.

O advogado adiantou que foi rejeitado o pedido de modificação do controlo judiciário do seu cliente para que este pudesse esperar em Portugal a data do julgamento.