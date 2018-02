Actualidade

O deputado e ex-ministro Fernando Negrão anunciou hoje aos deputados que é candidato à liderança parlamentar do PSD, nas eleições marcadas para a próxima semana.

Na missiva aos restantes deputados da bancada, Fernando Negrão começa por saudar o ainda líder parlamentar Hugo Soares e a direção que "agora cessa funções, o que aconteceu por vontade dos próprios", reconhecendo o seu trabalho "muito válido e competente de oposição a uma falsa, contraditória e nociva maioria que, em detrimento dos interesses de Portugal e dos portugueses, tem como prioridade quase exclusiva a manutenção do seu poder".

"É, pois, neste espírito e após disso ter dado nota ao presidente eleito do nosso partido, com uma forte vontade de inclusão, através da valorização das equipas de coordenação e de cada um dos colegas, que venho dar-lhes conta da minha candidatura a presidente do Grupo Parlamentar", refere o deputado.