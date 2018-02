Actualidade

Os estudantes estrangeiros em situação de emergência por razões humanitárias vão ter "as mesmas condições" do que os portugueses no Ensino Superior, anunciou hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Durante a conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros, em Matosinhos, distrito do Porto, o governante explicou que estes alunos, tal como os portugueses, poderão ter acesso aos apoios sociais, cujo objetivo é facilitar a formação das populações em situação de emergência humanitária.

Esta alteração resulta do novo Estatuto do Estudante Internacional, aprovado hoje, com a finalidade de promover a internacionalização e o acolhimento de estudantes estrangeiros no sistema de Ensino Superior.