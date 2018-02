Actualidade

Trabalhar o indivíduo, no contexto da sociedade, foi o que mais interessou ao encenador Tónan Quito, na construção de "Oresteia", de Ésquilo, que se estreia no sábado, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

"O que me interessava mais trabalhar era como o indivíduo se revela no contexto da sociedade e não enquanto indivíduo", trabalhar "a questão do incontrolável", explicou hoje à agência Lusa Tónan Quito, no final de um ensaio de imprensa da peça.

Daí, o trabalho em conjunto, com o coro, nesta encenação que conta com música original dos Dead Combo. "A questão do incontrolável é mais fácil de trabalhar com um coro, dado que, mesmo que alguém se engane, a máquina não para", referiu Tónan Quito, sublinhando que também o dramaturgo da Grécia Antiga, autor da trilogia que compõe a "Oresteia", se interessou mais pelo coro do que, propriamente, por cada personagem.