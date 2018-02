Actualidade

Um atropelamento mortal na Linha Ferroviária do Norte, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, obrgou à interrupção da circulação nos dois sentidos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"Recebemos o alerta para um atropelamento ferroviário pelas 21:32, que causou uma vítima mortal", disse à agência Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária estava interrompida nos dois sentidos, cerca das 22:00, sem adiantar uma previsão para a retomar.