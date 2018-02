Actualidade

O tenista português Gastão Elias foi hoje eliminado na segunda ronda do torneio de Buenos Aires, ao perder diante do argentino Federico Delbonis em dois 'sets'.

Elias, atual 114.º do 'ranking' mundial, deu muita luta ao número 70 da hierarquia, tendo perdido o primeiro parcial por 7-6, com 7-5 no 'tie-break', ao fim de 1:08 horas.

O segundo 'set' foi idêntico ao primeiro, tendo Elias perdido por 7-6 (8-6), tendo no 'tie-break' salvado ainda dois 'match points', caindo ao terceiro, num parcial com 1:12 horas.