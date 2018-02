Actualidade

As Finanças anunciaram que o prazo para a entrega da declaração periódica de IVA, comunicação e classificação das faturas, bem como comunicação do agregado familiar foi alargado até sexta-feira, devido a problemas hoje no acesso ao portal.

A mensagem foi colocada no portal das Finanças depois de se terem registado diversos problemas ao longo da noite de hoje, o último dia do prazo, para aceder aos portais e conseguir efetuar as operações, como foi constatado pela Lusa e por queixas enviadas à redação.

"Informa-se que foram prorrogados até sexta-feira, dia 16 de fevereiro, os prazos para entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017, comunicação e classificação das faturas e comunicação do agregado familiar", refere a mensagem divulgada pelas Finanças no seu portal.