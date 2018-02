Gastronomia

Até ao fim do ano, os hotéis Vila Galé de quatro estrelas situados em Portugal vão ter em cada mês uma especialidade gastronómica de determinada região.

Pelo terceiro ano consecutivo, está a decorrer a iniciativa gastronómica 12 Meses, 12 Pratos. Indo de encontro à enorme adesão ao conceito lançado em 2016, mensalmente estará disponível nas cartas dos restaurantes da Vila Galé uma especialidade de determinada região do país, com o principal objetivo de divulgar os produtos regionais e a rica gastronomia portuguesa.

Ao Destak, o grupo hoteleiro explica que será possível experimentar o prato do mês em todos os hotéis Vila Galé de quatro estrelas em Portugal – a única exceção é o Vila Galé Porto Ribeira. As reservas poderão ser feitas ao almoço ou ao jantar, com um custo de 10€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

Os pratos que integram esta autêntica viagem pelos sabores da cozinha portuguesa são: bacalhau à Zé do Pipo (fevereiro); alheira frita com grelos (março); favas com entrecosto (abril); arroz de tamboril (maio); secretos grelhados com esparregado (junho); arroz de polvo à algarvia (julho); choco frito (agosto); bife de atum madeirense (setembro); arroz de pato à moda de Braga (outubro); bacalhau à Brás (novembro); e francesinha (dezembro).

Outro destino a não perder é a Mostra da Lampreia de Tomar, que até 11 de março junta receitas singulares do ‘bicho feio’ à imperdível doçaria conventual da cidade templária.

Nos 24 restaurantes e pastelarias aderentes poderá ir pelo tradicional (lampreia à bordalesa ou arroz de lampreia) ou pelo alternativo (paté de lampreia com algas ou tagine de lampreia com mexilhão e feijão).