O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos considerou hoje uma "boa medida" o alargamento do prazo para a validar faturas e entregar IVA, mas salientou que é preciso investir no portal e equipamentos para que não se registem falhas.

"Esta decisão do alargamento do prazo é uma boa medida, que não causa prejuízos a ninguém. No entanto, a situação do portal é desagradável porque, apesar de o ano passado não ter acontecido, foi a exceção que confirma a regra de todos os anos existirem problemas", disse Paulo Ralha, presidente do sindicato, em declarações à agência Lusa.

As Finanças anunciaram que o prazo para a entrega da declaração periódica de IVA, comunicação e classificação das faturas, bem como comunicação do agregado familiar foi alargado até sexta-feira, devido a problemas hoje no acesso ao portal.