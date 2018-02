Actualidade

A circulação na Linha Ferroviária do Norte já foi restabelecida, depois de um atropelamento mortal que ocorreu na noite de quinta-feira em São Félix da Marinha, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"A ocorrência já foi encerrada e a circulação na Linha do Norte foi reposta, nos dois sentidos, pelas 22:57 de quinta-feira", disse à agência Lusa fonte do CDOS.

A Linha Ferroviária do Norte esteve interrompida nos dois sentidos depois de um atropelamento mortal, cujo alerta foi dado pelas 21:32 de quinta-feira, que ocorreu em São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.