PR/São Tomé

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, defendeu hoje que a cooperação portuguesa deve ser repensada "com alguma criatividade" e que Portugal deve comprometer-se mais e perceber que São Tomé e Príncipe "é uma oportunidade".

"As coisas não estão ao nível mais desejável, mas nada melhor que falarmos e vermos o que podemos fazer, se há necessidade de revermos as nossas expetativas, de termos alguma criatividade", disse o chefe do Governo são-tomense, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa, dias antes da visita de Estado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a São Tomé e Príncipe.

Segundo Patrice Trovoada, o Governo são-tomense tem um projeto e uma visão sobre o posicionamento de São Tomé e Príncipe no mundo, mas sobretudo na sub-região, "que também pode ser benéfica para os interesses portugueses", nomeadamente na área do investimento, "não apenas do setor privado, mas também do setor público".