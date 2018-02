Actualidade

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, admitiu hoje que o seu Governo falhou no combate ao desemprego jovem porque as grandes infraestruturas não avançaram e a atividade económica "não conseguiu absorver" os jovens sem qualificação.

"É a grande falha a nível da criação de emprego e a única forma de criar postos de trabalho não qualificado era com as grandes infraestruturas - o porto e o aeroporto", que não avançaram por falta de financiamento, disse o chefe do Governo, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.

O combate ao desemprego jovem e a construção do porto de águas profundas e a remodelação do aeroporto foram as principais promessas eleitorais de Patrice Trovoada nas legislativas de 2014.