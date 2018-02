Actualidade

O primeiro-ministro lança hoje, em Vila Real, o laboratório colaborativo "Vines & Wines" que vai contribuir para aumentar o volume e o valor do vinho do Porto no mercado mundial e combater as alterações climáticas.

No segundo dia do roteiro do "Conhecimento e da Inovação", António Costa desloca-se aos distritos de Bragança e Vila Real.

O programa aposta no conhecimento e na inovação e inclui o lançamento de laboratórios colaborativos, como o "Vines & Wines", relacionado com a vinha e o vinho e que vai ser instalado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e trabalhar com a Região Demarcada do Douro.