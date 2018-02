Actualidade

A seguradora alemã Allianz registou lucros globais positivos, mas registou uma queda de 2,3% em relação aos valores do ano anterior, devido a reclamações mais elevadas provocadas por catástrofes naturais.

No relatório apresentado hoje na Alemanha, a Allianz acrescenta que os lucros operativos melhoraram no mesmo período com a obtenção de 0,4%, 11.100 milhões de euros.

O mesmo documento refere que a seguradora aumentou a faturação em 3%, no ano passado, (126.100 milhões de euros) comparativamente a 2016.