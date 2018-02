Actualidade

Aos 21 anos, David Pinheiro Vicente é possivelmente o realizador mais novo a competir no Festival de Cinema de Berlim, e dá a cara por um filme coletivo sobre a juventude, feito em contexto escolar.

Em declarações à agência Lusa, nas vésperas da estreia mundial da curta-metragem "Onde o verão vai (episódios da juventude)", David Pinheiro Vicente diz que ainda está "um bocadinho em choque" por levar a Berlim um filme que fez no ano passado, no último ano do curso de cinema.

"Ter conseguido com esta idade e com tão pouca experiência, logo no primeiro trabalho, entrar num festival como este... é muito avassalador", disse.