A Sonae Sierra e a Armórica anunciaram hoje a criação de uma parceria para a aquisição do centro comercial SerraShopping, na Covilhã, parcialmente detido pelo Sierra Portugal Fund, não tendo sido divulgados os valores da operação.

No âmbito desta aquisição, a Armórica deterá uma participação maioritária no ativo, ficando a Sonae Sierra com uma participação minoritária e mantendo-se responsável pela gestão do centro comercial.

A Sonae Sierra foi assessorada nesta transação pela RPE, tendo os aspetos legais ficado a cargo da Garrigues. A Armórica geriu a transação com o suporte da Internos e da PLMJ, na consultoria legal.