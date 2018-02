Actualidade

O Presidente do Brasil disse hoje que o aumento do crime organizado compromete a ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, justificando a decisão de passar o controlo da segurança pública deste Estado para o Governo Federal.

Michel Temer passou o controlo da segurança pública do estado do Rio de Janeiro para o Governo Federal até 31 de dezembro de 2018, com um decreto que assinou hoje durante uma cerimónia em Brasília.

No documento, o Governo federal destaca que o objetivo da intervenção é "pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro".