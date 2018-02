Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que as Forças Armadas nunca poderão ser minimizadas ou menorizadas e enalteceu o "papel único e insubstituível" que desempenham na sociedade portuguesa.

"As Forças Armadas, pela natureza própria das suas funções nunca poderão ser minimizadas ou menorizadas na sociedade portuguesa porque além de servirem Portugal como esteio essencial de sobrevivência, unidade e independência nacionais cumprem missões que suprem insuficiências e debilidades da própria sociedade civil", declarou.

O Presidente da República discursava no Laboratório Militar, em Lisboa, na cerimónia em que assinalou os 100 anos daquela estrutura do Exército, condecorada hoje por proposta do ministro da Defesa com o título de membro honorário da Ordem Militar de Avis.