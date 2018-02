Actualidade

As alterações climáticas são o mote do festival Internacional de Chocolate que abre portas em Óbidos no dia 23, para uma edição que, até 18 de março, pretende sensibilizar os visitantes para a proteção do planeta.

"Depois do que aconteceu este ano em Portugal, com os incêndios, a sociedade, de um modo geral, tem que se consciencializar da necessidade de mudar de atitude e entendemos que estes eventos são a oportunidade de alertar para a nossa obrigação coletiva", disse à Lusa o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques.

Daí que a XVI edição do evento, que vai decorrer entre 23 de fevereiro e 18 de março, adote este ano o tema "Alterações climáticas" e seja marcada por "uma visão mais centrada na política ambiental e no objetivo de tornar todos os eventos que se realizam em Óbidos mais amigos do ambiente", frisou o autarca.