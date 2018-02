Actualidade

O ex-presidente da Câmara de Oeiras Paulo Vistas renunciou ao mandato de vereador no executivo municipal, informou hoje à Lusa uma fonte do movimento Independentes, Oeiras Mais à Frente (IOMAF).

Segundo a fonte do IOMAF, que pediu para não ser identificada, Paulo Vistas solicitou na quarta-feira ao presidente da câmara, Isaltino Morais, "a renúncia ao mandato de vereador" no executivo camarário.

O pedido foi aceite pelo presidente da autarquia, que convocou a número três da lista do IOMAF para assumir o cargo de vereadora, acrescentou a mesma fonte, adiantando que Paulo Vistas no pedido de renúncia ao mandato não refere qualquer motivo e "apenas invoca as questões legais".