Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, em reunião privada do executivo, as "linhas orientadoras relativas à programação" do Teatro Maria Matos, quando o assunto ainda está em discussão na Assembleia Municipal, na sequência de ter dado entrada uma petição.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis da maioria socialista e os votos contra do CDS-PP, BE e PCP, de acordo com informação transmitida à agência Lusa por fontes municipais.

O documento refere que "deverá ser lançado um procedimento público para seleção da programação artística do Teatro Maria Matos", sendo que "o candidato selecionado com base na qualidade do projeto artístico adquirirá o direito a tomar de arrendamento o edifício, assegurando o respetivo funcionamento nos termos do contrato, por um período de cinco anos".