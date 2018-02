Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, deixou hoje dúvidas na utilização do avançado Jonas na receção de sábado ao Boavista, num jogo, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, que considera exigente pela qualidade do adversário.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'axadrezados', deixou elogios ao trabalho desenvolvido por Jorge Simão, reconhecendo, por isso, dificuldades acrescidas.

"Vai ser um jogo exigente, vamos defrontar o sexto classificado e que está a fazer uma boa campanha. O trabalho de Jorge Simão está a ter frutos, não tanto com a regularidade que queria. É uma equipa que sabe defender bem e sair para o contra-ataque. Estamos a atravessar um bom momento, vamos jogar em casa, perante os nossos adeptos e isso tem importância no acréscimo do rendimento", afirmou.