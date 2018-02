PSD/Congresso

O deputado do PSD Luís Campos Ferreira admitiu hoje ter sido sondado por "uma fatia substancial e significativa" dos colegas de bancada para avançar para uma candidatura à liderança do grupo parlamentar do partido.

"Não sei se o faria ou não [avançar com uma candidatura], mas a insistência e aquilo que parecia uma vontade de uma fatia substancial e significativa dos deputados, claro que sim. Sou um deputado e teria de cumprir essa missão e faria isso com todo o gosto e todo o orgulho", afirmou.

À chegada ao 37.º Congresso do PSD, em Lisboa, Campos Ferreira disse que vai apoiar a candidatura de Fernando Negrão à liderança da bancada, mas sublinhou que a eleição, que diz esperar "uma boa votação", só decorre na quinta-feira, em urna.