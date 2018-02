PSD/Congresso

O presidente cessante do PSD, Pedro Passos Coelho, mostrou-hoje disponível para contribuir "como um soldado" para a união do partido e para os resultados que o seu sucessor, Rui Rio, ambiciona para o país.

"Estou aqui como um soldado a contribuir para a união do nosso partido e para que os nossos resultados sejam aqueles que ambicionares, e tenho certeza de que ambicionas muito para o nosso partido, porque ambicionas com certeza muito para o nosso país", declarou Pedro Passos Coelho, dirigindo-se a Rui Rio.

O antigo primeiro-ministro, que liderou o PSD durante oito anos, despediu-se da presidência do PSD na abertura do 37.º Congresso do PSD, em Lisboa, passando, num "momento simbólico", a liderança a Rui Rio.