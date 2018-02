PSD/Congresso

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, agradeceu hoje a Pedro Passos Coelho, a governação histórica "de salvação nacional" e elogiou a "coragem e a humildade democrática" de Santana Lopes por disputar a liderança.

Na sala da Centro de Congressos de Lisboa, os delegados do PSD aplaudiram, de pé, tanto Passos Coelho, líder durante oito anos e primeiro-ministro durante quatro, como Pedro Santana Lopes, que disputou as diretas com Rui Rio, em 13 de janeiro.

"Fica um trabalho de governação que a história reterá como de salvação nacional em face da situação que, sem qualquer responsabilidade, herdou", afirmou Rui Rio, na sessão de abertura do 37.º Congresso Nacional social-democrata.