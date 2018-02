PSD/Congresso

O líder eleito do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o partido deve saber pôr os interesses do país em primeiro lugar de forma a resolver "estrangulamentos estruturais que nenhum partido está capaz de resolver isoladamente".

"Um partido que põe o país em primeiro lugar é um partido disponível para, em nome do superior interesse nacional, procurar dialogar e resolver com outros, o que sozinho jamais conseguirá com a indispensável eficácia", defendeu Rui Rio, no seu discurso inaugural no 37.º Congresso do partido.

Para o líder eleito, honrar o princípio do fundador Francisco Sá Carneiro, de pôr Portugal em primeiro lugar, "é justamente ter esta postura e não o seu inverso".