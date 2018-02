PSD/Congresso

O presidente cessante do PSD, Passos Coelho, defendeu hoje que "não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça", num discurso em que elogiou o contributo do CDS-PP, que pode voltar a ser "importante no futuro".

"Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça", afirmou, no último discurso enquanto presidente dos sociais-democratas, na abertura do 37.º Congresso do PSD, que decorre até domingo, em Lisboa.

No discurso, em que teceu duras críticas à solução de Governo do PS, apoiado por BE, PCP e PEV, condenando até a "vulgaridade" manifestada nos debates quinzenais no parlamento, Pedro Passos Coelho fez também um balanço da governação PSD/CDS-PP, com uma chamada de atenção particular ao antigo parceiro de executivo e coligação.