Actualidade

Um sismo com uma magnitude de 7,2 na escala de Richter foi hoje sentido no México, segundo avança o Serviço Geológico dos EUA, com o epicentro localizado a poucos quilómetros de Pinotepa Nacional, no Estado de Oaxaca.

Segundo revelou a Serviço Geológico dos Estados Unidos o sismo teve uma magnitude de 7,2 na escala de Richter, com o epicentro a 53 quilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a uma profundidade de 24 quilómetros.

Já o Serviço Nacional Sismológico do México adianta também uma magnitude preliminar de 7,2, apontando também o epicentro em Pinotepa Nacional.