PSD/Congresso

O acordo entre o presidente eleito do PSD, Rui Rio, e o candidato derrotado nas diretas, Pedro Santana Lopes, para uma lista única ao Conselho Nacional não está fechado "neste momento" , confirmaram à Lusa fontes das duas partes.

A notícia foi avançada hoje à noite pela RTP e dá conta de uma insatisfação do lado de Pedro Santana Lopes quanto ao número e forma de distribuição dos lugares na lista, que seria encabeçada pelo ex-primeiro-ministro que, na sexta-feira à noite, entrou no 37.º Congresso Nacional do PSD ao lado de Rui Rio.

Segundo as informações avançadas pela RTP, o grupo de Pedro Santana Lopes não aceita "a proporção sugerida pela equipa de Rui Rio de dois nomes, contra um".