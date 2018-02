Actualidade

Um novo sismo, de magnitude 5,9 na escala de Richter, sacudiu na sexta-feira o centro e sul do México, depois de um outro, com magnitude 7,2, ter sido registado uma hora antes.

Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional na sua conta no Twitter, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17:39 locais (23:39 de em Lisboa) e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca.

O abalo originou momentos de pânico, tendo sido ativados os protocolos de emergência, embora ainda não haja relatos de vítimas ou danos graves.