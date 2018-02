PSD/Congresso

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que a unidade do partido "está garantida", independentemente de haver acordo ou não com o seu adversário nas diretas, Pedro Santana Lopes, para as listas aos órgãos nacionais.

"Amanhã vamos ver isso, neste momento não sou eu que estou a resolver", afirmou Rui Rio, no final do primeiro dia de trabalhos do Congresso.

Questionado sobre problemas existentes no acordo para uma lista única ao Conselho Nacional, que deveria ser encabeçada por Santana Lopes, Rui Rio admitiu que gostaria que existisse uma lista conjunta, mas considerou que o mais importante é a unidade.