O Presidente do México determinou na sexta-feira a instalação do Comité Nacional de Emergências no Centro Nacional de Prevenção de Desastres, na sequência do sismo de magnitude 7,2 a que se seguiu outro de 5,9.

Através da sua conta na rede social Twitter, Enrique Peña Nieto justificou que por se tratar de um sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter foi instalado aquele órgão, para responder à situação de emergência.

Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17:39 locais (23:39 em Lisboa) e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca.