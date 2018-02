Actualidade

O responsável do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) timorense manifestou hoje preocupação com os prazos de publicação do calendário eleitoral, defendendo uma "republicação" do decreto presidencial de convocatória das eleições antecipadas.

O diretor-geral do STAE, Acilino Manuel Branco, disse à Lusa que a preocupação se deve ao cumprimento do artigo 18.º da lei que regula as eleições parlamentares e que define que este órgão tem de publicar o calendário das operações eleitorais "nos oito dias seguintes" à publicação do decreto presidencial que convocou o voto.

"O decreto do senhor Presidente foi publicado a 09 de fevereiro e, apesar de dizer que só entra em vigor a 20 de fevereiro, a lei refere expressamente que se trata de um prazo de até oito dias depois da publicação", explicou o responsável do STAE.