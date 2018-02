PSD/Congresso

Os representantes do presidente eleito do PSD, Rui Rio, e do seu adversário nas diretas, Pedro Santana Lopes, chegaram hoje a acordo para listas de unidade aos órgãos nacionais do partido, anunciou à Lusa Salvador Malheiro.

O antigo diretor de campanha do novo líder social-democrata disse à Lusa, pelas 04:00, que o entendimento foi feito "de acordo com o resultado eleitoral" - em que Santana Lopes obteve perto de 46% e Rio 54% - e abrange os vários órgãos nacionais, à exceção da Comissão Política Nacional, o órgão de direção do presidente eleito.

Pedro Santana Lopes encabeçará, assim, uma lista de unidade ao Conselho Nacional, como estava previsto.