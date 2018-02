Actualidade

A secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse à Lusa que as autoridades da Guiné Equatorial garantiram que não será aplicada pena de morte aos quase 150 opositores que estão a ser julgados naquele país.

Cerca de 145 membros do partido da oposição Cidadãos para a Inovação estão a ser julgados, esta semana, na Guiné Equatorial, respondendo a acusações de "sedição, atentado contra as autoridades, desordem pública, ferimentos graves e danos", de acordo com o advogado de defesa, Fabian Nsue, que revelou que o Ministério Público equato-guineense pediu a condenação à pena de morte de todos.

"Eu li essa informação na imprensa e tive imediatamente a preocupação de entrar em contacto com as autoridades, que desmentiram categoricamente essa informação, na medida em que, segundo eles, o processo ainda está a decorrer e por isso não há neste momento qualquer decisão nesse sentido", afirmou, em entrevista à Lusa, Maria do Carmo Silveira.